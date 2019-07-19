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Fenerbahçe - Bursaspor | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Bursaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Ersun Yanal yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, Bursaspor'u konuk ediyor

19.07.2019 - 18:14 | Güncelleme: Futbol
Fenerbahçe Bursaspor

Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon küme düşen Bursaspor'la bir hazırlık maçı yapıyor.

FENERBAHÇE: 1 - BURSASPOR: 0 (45+1' Vedat Muric)
(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 18:30
YAYIN: FB TV
STAT: Can Bartu Tesisleri

FENERBAHÇE: Harun, Sadık, Okan, Abdülcebrail, Jailson, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Muric
YEDEKLER: Oytun, Batuhan, Serdar, Hasan Ali, Murat Sağlam, Ozan, Emre Belözoğlu, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Allahyar

BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Atanasov, Ozan İsmail, Emirhan, Burak, Onur Atasayar, Kubilay, Çağatay
YEDEKLER: Yağız Efe, Umut, Murat, Kerem, Enes, Muhammed Emin, Ramazan, Sebahattin, Eren, Batuhan, Ali

2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Temmuz'da Kaynaşlı içesinde Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde başladığı kampı, 13 Temmuz'daki Boluspor ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.

Çalışmalarına bir süre İstanbul'da devam edecek sarı-lacivertliler Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe, 29-31 Temmuz'da da Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek.

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