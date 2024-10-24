Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrumspor'u ağırlıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe - Bodrumspor maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alınan konular arasında yer aldı. Fenerbahçe 8 maçta aldığı 17 puanla 4. sırada yer alırken, Bodrumspor 10 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Bodrumspor maçı yayıncı kuruluşu...
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Fenerbahçe - Bodrumspor maçı için nefesler tutuldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı lacivertliler Bodrumspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Bodrumspor'da hedef üst sıralara çıkabilmek. Peki, Fenerbahçe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Bodrumspor maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
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FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, Bein Sports 1'de yayınlanacak.
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SÜPER LİG 10. HAFTA LİG FİKSTÜRÜ
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor (Yeni Adana)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
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27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep Büyükşehir)
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor (Gain Park)
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK (Ülker)
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28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
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