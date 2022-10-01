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Fenerbahçe, Beşiktaş maçına dörtlü savunma ile çıkacak! Derbinin 11'i de netleşiyor

Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları da tamamlanmak üzere... Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ilk derbi heyecanında dörtlü savunmayı tercih edecek! Dört futbolcusundan yararlanamayacak olan Portekizli çalıştırıcı derbi 11'ini de netleştirmeye başladı. İşte Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler

01.10.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Vodafone Park'ta 20.00'de oynanacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok üstlenecek.

  • Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın 356'ncı kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 133 maçta Fenerbahçe, 126 maçta ise Beşiktaş galip geldi. 96 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Ligde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere son bulmuştu.

  • 4 OYUNCU DERBİDE YER ALAMAYACAK

    Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres ile Dinamo Kiev maçında sakatlık yaşayan ve takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz, derbi maçta görev alamayacak.

     

  • Öte yandan, sarı-lacivertli ekipte 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, Beşiktaş maçında kart görmesi durumunda Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta görev alamayacak. 

  • EMRE MOR'UN DURUMU İYİ

    Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor'un Beşiktaş maçında oynamasına engel bir durum yok. 

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