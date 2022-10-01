Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın 356'ncı kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 133 maçta Fenerbahçe, 126 maçta ise Beşiktaş galip geldi. 96 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Ligde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere son bulmuştu.