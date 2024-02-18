Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de haftaya lider giren Galatasaray, 26. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılıp zirvedeki yerini korumak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Peki, Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar haberimizde...
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 26. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
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Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
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ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü-Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Eryaman Stadı'ndaki müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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SON 9 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. "Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.
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LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
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- 7
Muslera
- 8
Barış Alper Yılmaz
- 9
Nelsson
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- 10
Davinson Sanchez
- 11
Köhn
- 12
Torreira
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- 13
Kerem Demirbay
- 14
Kerem Aktürkoğlu
- 15
Mertens
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- 16
Zaha
- 17
Icardi