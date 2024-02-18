Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının tartışmalı kararlarını eski hakemler yorumladı! 4 kırmızı kart...

Soru: Muammer'in Szymanski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart verilmesi doğru mu?

Deniz Çoban: Faul oluyor, şut oluyor, hakemden tepki yok. Avantaj işareti falan yok, korneri gösteriyor. Avantajı işareti niye icat oldu? Hakem ne hissetti herkes bilsin diye. Kimse bilmiyordu avantaj oynatmış, sonradan gösteriyor. Hakemin sarı kart gösterme gibi bir arzusu yok. İnsanlar kırmızı bekliyor burada. Sarı göstereceksen de şak diye göster. Bu kadar geçtikten sonra sarı kart gösteriyorsanız ama bu yardım VAR'dan geldi kuşkusu doğdu.

Bülent Yıldırım: Bende bu kuşku doğdu.

Bahattin Duran: Yardım geldi dışarıdan, nereden geldi?

Fırat Aydınus: Bu pozisyon masumluktan öte bir durum. Ayağı yukarıdan geliyorsa yani taban kısmı bileğe geliyorsa benim için sınırda diyorum ama biraz daha sarının üstünde bir pozisyon.