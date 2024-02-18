Bitlis'te 'tefeci' operasyonu: 48 gözaltı

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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyerek birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen 53 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçesinde belirlenen 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

48 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA REKLAM Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları devam ederken, ayrıca, 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.