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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump dev para cezasının ardından yeni spor ayakkabı markasını tanıttı

        Eski ABD Başkanı Trump dev para cezasının ardından yeni spor ayakkabı markasını tanıttı

        Eski ABD Başkanı Trump, 354,9 milyon dolar para cezası ödemesine karar verilmesinden bir gün sonra kendine ait spor ayakkabı markasını tanıttı. ayakkabının satış fiyatının 399 dolar olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 18.02.2024 - 11:37
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          Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolara para cezası ödemesine karar verilmesinden bir gün sonra kendi spor ayakkabı markasını tanıttı.

        • 2

          2024 ABD Başkanlık seçimleri için adaylık yarışı sürerken, eski ABD Başkanı Trump dün alışılmadık bir çıkış yaparak kendi kurduğu ve "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" olarak nitelendirdiği "Sneaker Con" markasını tanıttı.

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          Trump tanıtım yapacağı salona geldiğinde, kendisini eleştirenler ve destekçilerinin sloganları duyuldu. Trump destekçilerinin sloganlarıyla zaman zaman Trump'ın sesini duymak zorlaştı.

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          Trump, altın ayakkabılarını gösterip, "Bu odada çok fazla duygu var. Bu 12, 13 yıldır konuştuğum bir şey" dedi. Bir internet sitesinden Trump'ın yeni markasına ait spor ayakkabının 399 dolara satıldığı belirtildi.

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          Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a veda ettikten sonra duyurduğu ilk para kazanma girişimi değil. Trump geçen yıl, kendisinin karikatür çizimlerinin bulunduğu bir dizi dijital kartından 100 bin ila 1 milyon dolar arasında para kazandığını bildirdi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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