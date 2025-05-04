Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kader adamları!

Fred: Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Fred, bu sezon 27 lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi. Bu maçlarda 5 gol atıp 4 de asist yapan Brezilyalı yıldız, maç başına 2.1 top çalma istatistiğiyle mücadele ediyor.

Gedson Fernandes: Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden olan Gedson Fernandes, 30 lig maçında görev yaptı. Portekizli orta saha, bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 30 anahtar pas attı; maç başına da 2.5 top çalma istatistiği tutturdu.