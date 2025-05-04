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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kader adamları! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kader adamları!

        Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını sürdürmek, siyah-beyazlılar ise üçüncülük yarışı için galibiyet parolasıyla sahada olacak. Dev derbi öncesi iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte dikkat çeken istatistikler...

        Giriş: 04.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:46
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        • 1

          İrfan Can Eğribayat: Kaleyi Livakovic'ten devralan İrfan Can, ligde 11 maçta görev yaparken, kalesinde 10 gol gördü. Başarılı file bekçisi, oynadığı karşılaşmalarda %75.1 kurtarış oranı yakaladı. İrfan Can 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

          Mert Günok: Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, bu sezon ligde 30 maçta görev yaptı. Bu maçlarda filesinde 30 gol gören Mert, %71 kurtarış oranı yakaladı. Milli kaleci, 9 maçta ise gol yemedi.

        • 2

          Skriniar: Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Milan Skriniar, 11 lig maçında Mourinho tarafından sahaya sürüldü. Takımına 2 gollük katkı veren Slovak stoper, girdiği ikili mücadelelerin %55'ini kazanmayı başardı.

          Gabriel Paulista: Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, sakatlık sorunları nedeniyle ligde sadece 15 maçta görev yapabildi. Girdiği ikili mücadelelerin %63'ünden galip çıkan Paulista, 1 de gol kaydetti.

        • 3

          Fred: Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Fred, bu sezon 27 lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi. Bu maçlarda 5 gol atıp 4 de asist yapan Brezilyalı yıldız, maç başına 2.1 top çalma istatistiğiyle mücadele ediyor.

          Gedson Fernandes: Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden olan Gedson Fernandes, 30 lig maçında görev yaptı. Portekizli orta saha, bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 30 anahtar pas attı; maç başına da 2.5 top çalma istatistiği tutturdu.

        • 4

          Oğuz Aydın: Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısından itibaren formayı kapan Oğuz Aydın, süre aldığı 20 lig maçında 6 gol atıp 3 asist yaptı. Maç başına 46.1 kez topla buluşan milli kanat oyuncusu, takım arkadaşlarına 22 anahtar pas attı.

          Rashica: Beşiktaş'ın sağ kanattaki değişmez ismi Rashica, bu sezon 25 lig maçında görev yaptı. Skora 2 gol, 5 asistlik katkıda bulunan Kosovalı futbolcu, maç başına 44 kez topla buluşurken, 53 anahtar pas gönderdi.

        • 5

          Talisca: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Anderson Talisca, son dönemde müthiş bir forma grafiği yakaladı. Derbide eski takımına karşı mücadele edecek olan Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 11 maçta 9 gol atarken, maç başına 27.5 kez topla buluştu.

          Rafa Silva: Beşiktaş'ın en yaratıcı ismi olan Rafa Silva, 30 lig maçında 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Maç başına 52.5 kez topla buluşan Portekizli yıldız, takım arkadaşlarına 54 anahtar pas attı.

        • 6

          Dzeko: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, bu sezon ilerleyen yaşına rağmen 31 maçta görev alırken, takımına 13 gol, 4 asistlik katkı yaptı. Rakip ceza sahasında maç başına 5.4 kez topla buluşan Bosna Hersekli santrfor, bitiricilik yüzdesinde %14'te kaldı.

          Immobile: Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Ciro Immobile, bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 14 gol kaydetti. 3 de asisti bulunan İtalyan forvet, %23.7 bitiricilik yüzdesi yakaladı ve bu alanda Dzeko'yu geride bıraktı.

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