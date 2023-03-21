Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptıktan sonra saha çalışmasına geçti. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmana milli takımlara giden futbolcuların yokluğunda 19 Yaş Altı Takımı'ndan oyuncular da alındı.