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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde milli takımlarına giden oyuncuların yerine U19 takımından bazı isimler idmanda yer aldı.

Giriş: 21.03.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
HABERTURK.COM / AA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana milli takımlara giden futbolcuların yokluğunda 19 Yaş Altı Takımı'ndan oyuncular da alındı.

Oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptıktan sonra saha çalışmasına geçti. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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