FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE KAYIP

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan ve Diego Perotti ile net bir pozisyonu değerlendiremeyen Fenerbahçe, 4. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüne engel olamadı. Golden sonra topun kontrolünü rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, 20. dakikada Aboubakar'ın golüyle 2-0 yenik duruma düştü.

İlk yarının son çeyreğinde toparlanan Fenerbahçe, 34. dakikada Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1 mağlup girdi.

İkinci yarının hemen başında Larin'in kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 53. dakikada Necip Uysal'ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 69. dakikada Ozan Tufan ile farkı 1'e indirdi. 88. dakikada N'Sakala'nın golüyle skor 4-2 olurken, Fenerbahçe 90+7. dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirmesine karşın beraberliği yakalayamadı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Ligde ilk mağlubiyetini 8. haftada iç sahada İttifak Holding Konyaspor karşısında yaşayan Fenerbahçe, böylece Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetine engel olamadı.

PEROTTI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, Beşiktaş derbisini tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ arka adalesindeki acı nedeniyle kendini yere bırakan Perotti, 36. dakikada oyundan çıktı.

Diego Perotti'nin yerine Caner Erkin oyuna dahil oldu.

SOSA VE CISSE BEKLENTİLERİN ALTINDA

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Papiss Cisse, ilk yarıda beklenen performansa imza atamadı.

Müsabakanın ilk yarısında fazla sayıda pas hatası yapan Jose Sosa, ikinci yarıda yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, gol atmasına rağmen performansı beklentinin altında kalan Cisse'nin yerine Ademi oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'IN 3. GOLÜNE İTİRAZ

Fenerbahçeli oyuncular Beşiktaş'ın attığı 3. gole yoğun itirazda bulundu.

Müsabakanın 54. dakikasında arka direkte Gökhan Gönül'ün üzerinde kafa topuna yükselen Necip Uysal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdikten sonra sarı-lacivertli oyuncular uzun süre gole itiraz etti.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yoğun itiraza rağmen kararını değiştirmedi ve santrayı gösterdi.

GUSTAVO CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisi öncesinde ligde 3 sarı kartı bulunan ve mücadeleye ceza sınırında başlayan Gustavo, 63. dakikada sarı kart gördü.

33 yaşındaki oyuncu, haftaya Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İLK KEZ 4 GOL

Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa 4 gol birden gördü.

Geçen sezon savunmada yaşadığı sorunları yeni dönemde tersine döndüren ve bu konuda iyi bir başlangıca imza atan sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında bunu koruyamadı.

Geride kalan haftalarda 2 maçta kalesini gole kapatan Fenerbahçe, diğer maçlarda 1 ya da 2 gol yemişti.

OZAN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında da gol buldu.

Sezon başından itibaren iyi bir performans sergileyen Ozan, 69. ve 90+7. dakikada attığı gollerle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ozan, ligde daha önce Antalyaspor ve Gençlerbirliği filelerini havalandırmıştı.

THIAM İLK KEZ FORVETTE

Fenerbahçe'nin sene başında Kasımpaşa'dan transferi Mame Thiam, ilk kez Beşiktaş karşısında forvette oynadı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da birçok maçına santrforda çıkan ve 11 gole imza atan Thiam, Fenerbahçe formasıyla ise sadece kanatlarda oynamıştı.

Beşiktaş karşısında 77. dakikada Dimitris Pelkas'ın yerine oyuna giren Thiam, kalan süreyi forvet pozisyonunda geçirdi ve skora katkı sağlayamadı.

OZAN VE ROSIER ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin 89. dakikasında Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı Henri Rosier arasında gerginlik yaşandı.

İkili arasındaki bir mücadele sırasında sinirlenen 2 oyuncu birbirine fiziksel müdahalede bulundu.

Futbolcuları yedek kulübesinden sahaya giren takım arkadaşları ayırırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi dikkati çekti.

PENALTI VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe, 90+7. dakikada penaltı kazandı.

Fenerbahçeli Mame Thiam ile Beşiktaşlı Welinton arasında 90+4. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti.

Kenarda pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, son iki haftada önemli galibiyetlere imza attı.

Geçen hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, derbi maçta da Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu.

Bu sezonki 9. maçta 5. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, puanını 16'ya yükseltti.

ABOUBAKAR FENER'E YİNE ATTI

Beşiktaş'ın ilk 2 golünü atan Vincent Aboubakar, üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı.

Kamerunlu futbolcu, bu sezonki ilk derbi maçta fileleri 2 kez havalandırmayı bildi.

Aboubakar, bu sezon ligdeki 4. golünü de kaydetti.

NECİP 4 SEZON SONRA

Eksik kaldığı dakikalarda Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 4 sezon sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 2015-2016 sezonundaki Antalyaspor maçında fileleri havalandıran Necip, 53. dakikada takımının üçüncü golüne imza attı.

Necip ayrıca Beşiktaş kariyerindeki ilk derbi golünü de kaydetti.

Maç içinde sakatlık yaşayan Necip Uysal, yerini Welinton'a bıraktı.

SERGEN YALÇIN'DAN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısında dördüncü hakem Turgut Doman'a itirazlarından dolayı sarı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarının bitmesinin ardından sahaya girerek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na yöneldi.

Daha sonra saha kenarına gelerek dördüncü hakem Doman'ın yanına giden Yalçın, "Benim atağımı niye kesiyorsun" diyerek sert tepki gösterdi. Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

Yalçın, 77. dakikada sarı kartı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart beklentisiyle bir kez daha tepki gösterdi.

Beşiktaş kenar yönetiminin itirazları sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, yardımcı antrenör Murat Şahin'e sarı kart gösterdi.

4. GOLDEN SONRA BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın 87. dakikasında 4-2 öne geçen Beşiktaş'ta oyuncular ve kenar yönetimi büyük sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular yedek kulübesinde birbirlerine sevinerek bu coşkuya ortak oldu.

Maçın ardından siyah-beyazlılar, Beşiktaşlı taraftarların resimlerinin bulunduğu bölüme giderek galibiyet kutlaması yaptı.

N'SAKALA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Maçın 86. dakikasında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan N'Sakala, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

N'Sakala, 87. dakikada takımının dördüncü golünü atarak son bölümleri daha rahat geçirmesini sağladı.

BU SEZONKİ 3. KIRMIZI KART

Siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon üçüncü kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta De Souza kırmızı kart görürken, Gaziantep FK mücadelesinde ise kaleci Ersin Destanoğlu aynı durumu yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde ise Larin, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.