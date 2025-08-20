Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Benfica maçı izle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, taraftarının önünde kazanarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle'', ''FB Şampiyonlar Ligi maçı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Benfica maçı şifresiz izle...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz’in Benfica takımını ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor. Alman hakem Daniel Siebert’in yöneteceği müsabaka, saat 22.00’de başlayacak. FB Şampiyonlar Ligi maçı canlı olarak TRT 1’den yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler bu noktada ‘’Fenerbahçe - Benfica maçı canlı izle’’ araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Benfica maçı şifresiz izle…
FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Benfica maçı, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü yani bu akşam saat 22:00’de başlayacak.
FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TEK EKSİK
Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak.
Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
BENFİCA: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI CANLI İZLE KANALI
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçını aşağıda yer alan TRT 1 linki aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6