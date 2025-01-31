Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı için nefesler tutuldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna karşılaşmasının tarihi ve maç saati basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...