        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten EuroLeague'in İsrail kararı hakkında ortak açıklama!

        Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten EuroLeague'in İsrail kararı hakkında ortak açıklama!

        Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'in İsrail kararına ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 18:40 Güncelleme: 22.10.2025 - 18:40
        Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'in İsrail kararına ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

        İşte iki kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        "EuroLeague'de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.

        21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

        Toplantının ardından EuroLeague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Fenerbahçe Beko konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir.

        Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve EuroLeague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        Habertürk Anasayfa