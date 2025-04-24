Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarına erteleme!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, sosyal medya hesabından EuroLeague play-off çeyrek final serisi maçları sebebiyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ligdeki maçlarının ertelendiğini duyurdu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.
Yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."