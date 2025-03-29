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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı kayıpsız geçti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı kayıpsız geçti

        THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko liderliğe yükselirken, Anadolu Efes de 2 maçını kazanarak 6. sıraya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:27
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        Temsilcilerimiz haftayı kayıpsız geçti
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        Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Paris Basketbol'u Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup ederken, Baskonia'yı da 82-77'lik skorla geçmeyi başardı.

        Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, kalan maçlarında iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.

        F.BAHÇE BEKO EV SAHİBİ AVANTAJINI ALDI

        22 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantilerken, play-off turunda da ev sahibi avantajını elde etti.

        Sarı-lacivertliler kalan 2 maçını kazanırsa liderliği, 1 maç kazanırsa ilk 2 sırayı garantileyecek.

        Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Barcelona ve Bayern Münih'e mağlup olursa, Olympiakos, Panathinaikos AKTOR ve Monaco'nun alacağı sonuçlara göre üçüncü sıraya gerileyebilir.

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        Ligde 33. haftada Monaco, Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. İki ekipten birisinin bu maçın ardından ilk 3 sıra şansı kalmayacak.

        ANADOLU EFES İLK 10'U GARANTİLEDİ

        Çift maç haftasına 92-76'lık Baskonia galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı da Letonya'da 90-88 yendi.

        Galibiyet sayısını 18'e yükselten lacivert-beyazlılar, play-in oynamayı garantilerken, kalan 2 maçta alacağı sonuçlara göre play-off'a kalabilir.

        Ligin 33. haftasında 18 galibiyeti bulunan Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, kendisiyle aynı puana sahip rakibini yenmesi durumunda sıralamada Sırp ekibine üstünlük kuracak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında da Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

        18 galibiyeti bulunan ekiplerden Paris Basketbol ve Barcelona'ya karşı ikili averajı kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı ise iki maçını da kazanmıştı.

        Lacivert-beyazlıların ligi 6. sırada tamamlaması için kalan 2 maçını galibiyetle tamamlayıp, Paris Basketbol ve Barcelona'nın birer maçtan yenilgiyle ayrılması gerekiyor.

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        Paris Basketbol ilk maçında 18 galibiyeti bulunan Real Madrid'le deplasmanda, son hafta mücadelesinde ise son sıradaki ALBA Berlin'le evinde oynayacak.

        Barcelona ise ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi ligin son haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

        ERGİN ATAMAN'IN EKİBİ PANATHINAIKOS MAĞLUP

        Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 101-98 mağlup oldu.

        Ligde 20 galibiyeti bulunan Yunanistan temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci Olympiakos'un 2 galibiyet gerisinde kaldı.

        Geçen hafta sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman ile sakatlığı bulunan Ömer Faruk Yurtseven takıma geri döndü.

        Cedi Osman 23 dakika 27 saniye oyunda kalırken 10 sayı kaydetti. 3 dakika 2 saniye forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise sayı bulamadı.

        HAFTANIN MVP'Sİ TJ SHORTS

        THY Avrupa Ligi'nde 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

        Paris Basketbol'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu, Panathinaikos AKTOR karşısında 20 sayı, 9 ribaunt ve 36 verimlilik puanına ulaşarak MVP olmayı başardı.

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        SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

        THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. haftada alınan sonuçlar şöyle:

        31. HAFTA

        Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa): 101-100

        Monaco (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 96-86

        Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 101-102

        Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 96-89

        Partizan (Sırbistan)-Alba Berlin (Almanya): 85-71

        LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 81-70

        Anadolu Efes-Baskonia (İspanya): 92-76

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 88-52

        Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 92-99

        32. HAFTA

        LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 88-79

        Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa): 77-80

        Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 89-74

        EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya): 88-98

        Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail): 90-88

        Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya): 82-77

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 72-78

        ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 64-108

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        Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa): 98-101

        PUAN DURUMU

        Normal sezonun 32. haftasında oluşan puan durumu şu şekilde:

        TAKIM O G M A Y AV
        1 Fenerbahçe Beko 32 22 10 2665 2600 65
        2 Olympiakos 32 22 10 2742 2585 157
        3 Panathinaikos AKTOR 32 20 12 2806 2671 135
        4 Monaco 32 20 12 2754 2635 119
        5 Bayern Münih 32 19 13 2798 2802 -4
        6 Anadolu Efes 32 18 14 2766 2623 143
        7 Barcelona 32 18 14 2792 2675 117
        8 Real Madrid 32 18 14 2674 2604 70
        9 Kızılyıldız 32 18 14 2592 2530 62
        10 Paris Basketbol 32 18 14 2764 2742 22
        11 Partizan 32 16 16 2625 2563 62
        12 EA7 Emporio Armani Milan 32 16 16 2715 2755 -40
        13 Zalgiris 32 14 18 2479 2516 -37
        14 Baskonia 32 13 19 2595 2644 -49
        15 LDLC ASVEL 32 13 19 2587 2703 -116
        16 Maccabi Playtika 32 10 22 2735 2863 -128
        17 Virtus Segafredo Bologna 32 8 24 2506 2673 -167
        18 ALBA Berlin 32 5 27 2491 2902 -411

        PROGRAM

        Ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

        2 Nisan Çarşamba:

        20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (Ülker Spor ve Etkinlik)

        3 Nisan Perşembe:

        20.00 Zalgiris-Partizan (Zalgirio Arena)

        20.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR (Gaston Medecin)

        21.30 Maccabi Playtika-Bayern Münih (Aleksandar Nikolic)

        22.00 Real Madrid-Paris Basketbol (Movistar Arena)

        4 Nisan Cuma:

        21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

        21.00 ALBA Berlin-Olympiakos (Uber Arena)

        21.30 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milan (Virtus Segafredo Arena)

        21.30 Baskonia-LDLC ASVEL (Buesa Arena)

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