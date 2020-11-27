Euroleague'de 11. hafta heyecanı Fenerbahçe Beko Valencia maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:45'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE BEKO VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 11. hafta maçı olan Fenerbahçe Beko Valencia mücadelesi bu akşam 20:45'dE beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA, ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 10 maçta dört galibiyet ve 6 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 13. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 8 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 10. hafta bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 20 sayı farkla 94-74 mağlup ayrılmıştı.