Fenerbahçe Beko, Yunan skorer Tyler Dorsey ile anlaşma sağladı. NBA G-League takımlarından Texas Legends'tan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönme kararı veren Dorsey, Fenerbahçe Beko ile imzalamaya çok yakın.

Tyler Dorsey, bu sezon Dallas Mavericks'te üç maçta forma şansı buldu. G-League'de Texas Legends ile ise maç başına 21.9 sayı, 4.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu.