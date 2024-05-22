Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanmak için parkeye çıkacak - Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ni ikinci kez kazanmak için parkeye çıkacak - Basketbol Haberleri

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 5 yıl sonra ikinci kupasını kazanmak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.

Berlin'deki Uber Arena'da 24-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için bugün Almanya'ya giden Fenerbahçe Beko, daha önce 5 kez bu platformda sahne almıştı.

Sarı-lacivertliler 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da üst üste beş kez Dörtlü Final'de mücadele etme başarısı gösterirken, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.

TARİHE GEÇEREK DÖRTLÜ FİNAL'E YÜKSELDİ Normal sezon maçlarının ardından Fransa'nın Monaco ekibiyle play-off serisinde karşılaşan Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı. REKLAM İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, iç sahadaki dördüncü maçı 65-62 kaybetti. Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

JASIKEVICIUS ETKİSİYLE 6. SIRAYA YÜKSELDİ Sezona Yunan başantrenör Dimitris Itoudis önderliğinde başlayan sarı-lacivetliler, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 13 maçta 7 yenilgi alırken 13. sıraya geriledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet ve Anadolu Efes yenilgilerinin yanı sıra, THY Avrupa Ligi'nde de Baskonia ve Barcelona'ya kaybedilirken, üst üste 4 yenilginin ardından Itoudis'le yollar ayrıldı. Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte Litvanyalı başantrenörle Avrupa'da çıktığı 21 maçın 14'ünü kazanan ve yüzde 66'lık galibiyet yüzdesine ulaşan Fenerbahçe Beko, normal sezonu da ilk 6 sıra içinde tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

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