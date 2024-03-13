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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i ağırlıyor

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:27
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        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia!
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        THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini ağırlayacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

        Fenerbahçe Beko, 28 haftada aldığı 17 galibiyetle ligde altıncı sırada yer alıyor. Valencia Basket ise kazandığı 13 maçla onuncu sırada bulunuyor.

        İki takım arasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Valencia 77-74 kazanmıştı.

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