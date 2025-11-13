Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroLeague’de 11. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe Beko, bu kez Hapoel IBI Tel Aviv karşısında sahne alacak. Kritik mücadelede sarı-lacivertliler, üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek için parkede galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...