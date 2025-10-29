Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e konuk olacak
EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Real Madrid'e konuk olacak
Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.