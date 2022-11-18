Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 8. haftasında ağırladığı Panathinaikos'u 107-77'lik skorla dağıttı. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından maçın ilk periyoduna Fenerbahçe Beko etkili başladı. Calathes, Hayes-Davis ve Pierre ile gelen sayılarla sarı-lacivertlilerin 7-0 öne geçmesi üzerine konuk ekip, periyot bitimine 8 dakika 15 saniye kala molaya gitti. Motley'in pota altı sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot bitimine 2 dakika kala, Wolters ve Bacon'un üçlük şutlarıyla etkili olan Panathinaikos'a yakalandı: 20-20. Beraberlikten sonra üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu da 22-25 önde tamamladı. İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve diğer oyuncuların pota altı katkılarıyla periyot boyunca rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, periyot bitimine 1 dakika 24 saniye kala, 22 sayıyla maçtaki en büyük farka (71-49) erişti. Mola almak zorunda kalan rakibin çabası farkı eritmeye yetmedi ve ev sahibi ekip son periyoda 78-55 üstünlükle gitti. Son periyotta da sarı-lacivertli takım üstünlüğünü elden bırakmadı. Edwards ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot boyunca, 25, 27, 30 ve 32 sayı farkları yakaladı. Maç bitimine 1 dakika kala 34 sayı ile maçtaki en yüksek farklı yakalayan (105-71) ev sahibi ekip, rahat bir oyun sergilediği maçı 107-77'lik skorla kazanmasını bildi. Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 8 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek liderliğini sürdürdü. Panathinaikos ise 6. kez mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 19, Hayes-Davis 16, Edwards 14, Motley ise 10 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Calathes 9'ar sayıyla galibiyete katkı verdi. Panathinaikos'ta ise Bacon 20, Papagiannis 12, Wolters 11 ve Williams da 10 sayıyla maçı tamamladı.

REKORUNU EGALE ETTİ Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 107-77 mağlup ettiği karşılaşmada kulüp tarihinin Euroleague sayı rekorunu da egale etti. Sarı lacivertliler daha önce 2021 yılında Khimki Moskova, 2019 yılında ise Alba Berlin potasına 107 sayı bırakmıştı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa), Carlos Cortes (İspanya) Fenerbahçe Beko: Motley 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 7, Wilbekin 19, Edwards 14, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes-Davis 16, Pierre 2, Jekiri 6, Guduric 8, Booker 7, Calathes 9 Panathinaikos: Panagiotis Kalaitzakis 6, Wolters 11, Lee 2, Papagiannis 12, Bochoridis , Williams 10, Georgios Kalaitzakis 3, Bacon 20, Ponitka 7, Grigonis, Mantzoukas, Gudaitis 6 1. Periyot: 22-25 Devre: 55-40 3. Periyot: 78-55