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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 82-71 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 82-71 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u 82-71 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:56 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:56
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        F.Bahçe ilk maçında Olympiakos'u yıktı!
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        Basketbol THY EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-71 yendi.

        Karşılaşmaya Marjanovic'in pota altında üst üste bulduğu basketlerle başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-13 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sayı üreten Olympiakos, devre arasına 36-32 üstünlükle gitti.

        Üçüncü çeyrekte Baldwin'in etkili hücum performansıyla 10-0'lık seri yakalayan ve üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Beko, Wright'ın üst üste kaydettiği basketlere rağmen final periyoduna 57-56 önde girdi.

        Maç boyunca hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, son çeyrekte yakaladığı 8-0'lık seriyle 36. dakikada skoru 73-65'e getirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 82-71 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

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        Karşılaşmanın ilk periyodunda sakatlanan Fenerbahçe Beko'nun skoreri Wilbekin, maça devam edemedi. Oyuncunun sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

        Öte yandan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcu Rodrigo Becao da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Ilija Belosevic, Uros Nikolic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya)

        Fenerbahçe Beko: Guduric 4, Baldwin 19, Colson 10, Hayes-Davis 15, Marjanovic 8, Wilbekin, Melli 5, Sertaç Şanlı 7, Hall 5, Pierre 2, Zagars 3, Birch 4

        Olympiakos: Williams-Goss 6, Dorsey 6, Fournier 5, Vezenkov 11, Wright 15, Walkup 2, Vildoza 2, Papanikolaou, Peters 2, Petrusev 9, McKissic 13

        1. Periyot: 17-13

        Devre: 32-36

        3. Periyot: 57-56

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