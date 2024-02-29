Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 27. haftasında 1 Mart Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.
Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.