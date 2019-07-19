19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarı-lacivertli ekip, sezona 3 Ekim Perşembe günü (yerel saat ile) 21.00´de Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile başlayacak. Avrupa Ligi'nde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek 13'üncü hafta mücadelesi ise 12 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. İki takım arasındaki ikinci maç ise Euroleague'in son haftasında 10 Nisan Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin maç programı şu şekilde:
1. Hafta: 3 Ekim Perşembe - Real Madrid - Fenerbahçe Beko (21.00 yerel saat)
2. Hafta: 10 Ekim Perşembe - Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko (19.00 yerel saat)
3. Hafta: 17 Ekim Perşembe - Fenerbahçe Beko - Baskonia (20.45)
4. Hafta: 25 Ekim Cuma - AX Armani Milan - Fenerbahçe Beko (20.45 yerel saat)
5. Hafta: 30 Ekim Çarşamba - Maccabi FOX - Fenerbahçe Beko (21.05 yerel saat)
6. Hafta: 1 Kasım Cuma - Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (20.45)
7. Hafta: 8 Kasım Cuma - Fenerbahçe Beko - Bayern Münih (20.45)
8. Hafta: 15 Kasım Cuma - CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko (20.00 yerel saat)
9. Hafta: 20 Kasım Çarşamba - Barcelona - Fenerbahçe Beko (21.00 yerel saat)
10. Hafta: 22 Kasım Cuma - ASVEL - Fenerbahçe Beko (20.45 yerel saat)
11. Hafta: 28 Kasım Perşembe - Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova (20.45)
12. Hafta: 6 Aralık Cuma - Fenerbahçe Beko - Alba Berlin (20.45)
13. Hafta: 12 Aralık Perşembe - Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (20.45)
14. Hafta: 17 Aralık Salı - Panathinaikos- Fenerbahçe Beko (21.00 yerel saat)
15. Hafta: 19 Aralık Perşembe - Fenerbahçe Beko - Zenit St. Petersburg (20.45)
16. Hafta: 27 Aralık Cuma - Fenerbahçe Beko - Valencia (20.45)
17. Hafta: 2 Ocak Perşembe - Olympiacos - Fenerbahçe Beko (21.00 yerel saat)
18. Hafta: 9 Ocak Perşembe - Baskonia - Fenerbahçe Beko (21.00 yerel saat)
19. Hafta: 14 Ocak Salı - Fenerbahçe Beko - ASVEL (20.45)
20. Hafta: 16 Ocak Perşembe - Fenerbahçe Beko - Barcelona (20.45)
21. Hafta: 24 Ocak Cuma - Fenerbahçe Beko - AX Armani Milan (20.45)
22. Hafta: 30 Ocak Perşembe - Alba Berlin - Fenerbahçe Beko (20.00 yerel saat)
23. Hafta: 5 Şubat Çarşamba - Zenit St. Petersburg - Fenerbahçe Beko (20.00 yerel saat)
24. Hafta: 7 Şubat Cuma - Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX (20.45)
25. Hafta: 20 Şubat Perşembe - Fenerbahçe Beko - Real Madrid (20.45)
26. Hafta: 28 Şubat Cuma - Valencia - Fenerbahçe Beko (21.00 yerel saat)
27. Hafta: 4 Mart Çarşamba - Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (20.45)
28. Hafta: 6 Mart Cuma - Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko (20.00 yerel saat)
29. Hafta: 13 Mart Cuma - Fenerbahçe Beko - Panathinaikos (20.45)
30. Hafta: 20 Mart Cuma - Bayern Münih - Fenerbahçe Beko (20.30 yerel saat)
31. Hafta: 24 Mart Salı - Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko (20.00 yerel saat)
32. Hafta: 26 Mart Perşembe - Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova (20.45)
33. Hafta: 2 Nisan Perşembe - Fenerbahçe Beko - Olympiacos (20.45)
34. Hafta: 10 Nisan Cuma - Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (20.30)
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