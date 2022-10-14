Dengeli başlayan karşılaşmada Brown ve Poythress ile etkili olan Maccabi Playtika'ya Calathes'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 23-20 önde bitirdi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Maccabi Playtika ise ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel-Aviv arasındaki mücadeleyi Fenerbahçe Futbol Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus da takip etti. Portekizli teknik adam, mücadeleyi saha kenarından takip ederken, sarı-lacivertli taraftarlar da Jesus'a büyük ilgi gösterdi.