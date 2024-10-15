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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı izle! THY EuroLeague 3. Hafta Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 3. Hafta

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü hafta maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadeleyi Piotr Pastusiak, Carlos Cortes ve Thomas Bissuel hakem üçlüsü yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ve kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu maçta forma giyemeyecek. Kızılyıldız cephesinde ise Nemanja Nedovic'in durumu maç saatinde belli olacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, THY EuroLeague 3. Hafta Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı izle linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 08:31 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:45
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        • 1

          Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk ediyor. Ligde çıktığı iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız’ı da geçerek 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Temsilcimiz şu ana kadar modern EuroLeague’de Kızılyıldız ile 18 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 12’sinden galip ayrıldı. Peki THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı, 15 Ekim 2024 Salı günü yani bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

          Karşılaşmayı Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

          Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ve kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          SARI LACİVERTLİLER 2'DE 2 YAPTI

          EuroLeague'deki ilk maçında Olympiakos'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-71'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Böylelikle temsilcimiz, yeni sezona galibiyetle başladı.

          Fenerbahçe'de maçı 19 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle tamamlayan Wade Baldwin, sahanın en skorer ismi oldu. Nigel Hayes-Davis 15 sayı, 2 ribaund; Bonzie Colson ise 10 sayı, 9 ribaundla mücadele etti.

          İkinci haftada ise İstanbul Derbisi'nde Anadolu Efes'e konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 78-83'lük skorla galip ayrıldı. Galibiyette Bonzie Colson 16, Wade Baldwin 15, Nigel Hayes-Davis ve Arturs Zagars 11'er sayı üretti.

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