Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY Euroleague'de 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderliğini sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam Kızılyıldız karşısında iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İşte, günün en dikkat çeken mücadelesi olan Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçına dair ayrıntılar...