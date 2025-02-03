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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu açıkladı!

        Fenerbahçe Beko, Jilson Bango'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:17
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        Fenerbahçe Beko transferi açıkladı!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Casademont Zaragoza forması giyen Angolalı pivot Jilson Bango (1999, 2.08) ile 2026-27 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

        Jilson Bango kimdir?

        6 Ocak 1999 tarihinde Angola’nın Sumbe kentinde dünyaya gelen Jilson Bango, basketbol kariyerine 2018-19 sezonunda ülkesinin Marinha de Guerra ekibinde başladı. Bango, 2019-22 sezonları arasında ise Angola Ligi takımlarından Primeiro de Agosto formasıyla mücadele etti. Bango, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste iki kez Angola Ligi normal sezonu MVP’si seçildi.

        Başarılı uzun, Avrupa macerasına 2022 yılında Almanya’nın Braunschweig ekibinde başladı. Bango, bu takımdaki ilk sezonunda 9.4 sayı, 6.5 ribaund, 0.5 asist, 0.8 blok ortalamaları yakaladı.

        Jilson Bango, Almanya’daki ikinci sezonunda ise etkileyici bir performansa imza attı. Bango, 2023-24 sezonunda Bundesliga’da 13.5 sayı, 7.1 ribaund, 1.0 asist, 1.6 blok ortalamaları tutturdu.

        Angolalı oyuncu, Almanya’daki son sezon performansıyla birlikte İspanya Ligi ACB ekiplerinden Casademont Zaragoza’nın dikkatini çekti. 2024-25 sezonunun başında İspanya’ya transfer olan Bango, sezonunda geride kalan bölümünde ACB’de 13.9 sayı, 5.9 ribaund, 0.9 asist, 0.6 blok istatistikleri yakalarken, FIBA Europe Cup’ta ise 13.9 sayı, 5.7 ribaund, 0.5 asist, 0.8 blok istatistikleri tutturdu.

        Bango, 2024-25 sezonunda Zaragoza formasıyla gösterdiği performansı Aralık ayında zirveye çıkarırken, İspanya Ligi’nin bu aydaki en değerli oyuncusu seçildi. Jilson Bango, Aralık ayında Zaragoza formasıyla oynadığı karşılaşmalarda 19.6 sayı (%64.2 2 sayı), 7.0 ribaund ve 23.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.

        Bango, aynı zamanda Angola Milli Takımı forması da giyiyor. Angola ile 2023 Dünya Kupası’nda beş maçta süre aldı ve 9.4 sayı, 7.4 ribaund, 1.2 asist istatistikleri tutturdu. Bango, 2025 Afrika Kupası elemelerinde ise üç maça çıktı ve 18.0 sayı, 7.7 ribaund ortalamaları yakaladı.

        Atletizmi, sahayı iyi koşabilmesi ve özellikle ikili oyunlar sonrası çember etrafındaki bitiriciliğiyle tanınan Jilson Bango, Avrupa basketbolunun yükselişte olan en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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