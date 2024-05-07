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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Final-Four için Monaco deplasmanında - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Final-Four için Monaco deplasmanında

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisi 5. ve son maçında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Parkeden galip ayrılan ekip adını Final-Four'a yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:19
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        Fenerbahçe Beko Final-Four için parkede!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba (yarın) deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

        Salle Gaston Medecin'de oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Sarı-lacivertliler çeyrek final etabının ilk maçında rakibini deplasmanda 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci iç saha maçını 93-88 kazanan Monaco, durumu 1-1'e getirdi.

        Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ilkinden 89-78 galip gelerek play-off çeyrek final etabında 2-1 öne geçerken, diğer mücadele ise Fransa temsilcisinin 65-62 üstünlüğüyle tamamladı ve seride durum 2-2'ye geldi.

        Yarın oynanacak çeyrek final etabının 5. ve son maçını kazanan ekip, adını 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Final-Four'a yazdıracak.

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