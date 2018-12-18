Karşılaşmaya Hackett ve De Colo'nun üç sayılık basketleriyle başlayan CSKA Moskova, yine Hackett'ın 4. dakikadaki dış atışıyla farkı 7 sayıya çıkardı: 6-13. Hunter'ın 6. dakikaki sayılarıyla farkı çift hanelere (6-17) taşıyan Rus temsilcisi, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte konuk ekip 13. dakikada Rodriguez'in serbest atışlarıyla farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 24-35. Hines ve Clyburn'ün skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltmasına izin vermeyen CSKA Moskova, son dakikada farkı 15'e (33-48) yükseltti. Sarı-lacivertliler maçtaki ilk üçlüğünü devrenin son saniyesinde Guduric ile buldu ve konuk ekip soyunma odasına 48-36 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Datome'nin basketleriyle giren sarı-lacivertliler, hücumda çok iyi bir performans göstererek serisini 25. dakikada 16-0'a çıkardı ve rakibine 52-48 üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bu çeyrekte rakibine ilk sayı şansını 26. dakikada verdi. Konuk ekip, Rodriguez'in basketleriyle 28. dakikada eşitliği (52-52) yakaladı. Periyodun son bölümünde Rodriguez, Higgins ve Clyburn ile üç sayılık basketler üreten CSKA Moskova son çeyreğe 62-60 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna pota altında Hunter'ın basketleriyle başlayan CSKA Moskova, Clyburn'ün 32. dakikadaki atışıyla farkı 7 sayıya yükseltti: 60-67. Karşılıklı isabetlerle devam eden mücadelede konuk ekip Higgins ve Clyburn, Fenerbahçe Beko ise Guduric ve Vesely ile skor üretirken son 5 dakikaya CSKA Moskova'nın 5 sayı üstünlüğüyle girildi: 69-74. Savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler Datome ve Sloukas'ın basketleriyle 38. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 73-74. Datome'nin basketiyle 39. dakikada eşitliği sağlayan (75-75) Fenerbahçe Beko, bitime 59 saniye kala Vesely ile öne geçti: 77-75. Oldukça heyecanlı geçen maçın son dakikasında ribauntlarda rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 79-75 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 7, Guduric 15, Datome 10, Melli 9, Vesely 19, Kalinic 10, Lauvergne 4, Ali Muhammed 5

CSKA Moskova: De Colo 3, Hackett 10, Kurbanov, Peters 5, Hunter 11, Rodriguez 11, Clyburn 17, Hines 6, Bolomboy, Higgins 12

1. Periyot: 18-26

Devre: 36-48

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 37.25 Hines (CSKA Moskova)