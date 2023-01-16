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Fenerbahçe Beko'dan Bjelica açıklaması!

Fenerbahçe Beko, takıma bu sene katılan ve uzun süredir sakatlığı bulunan 34 yaşındaki Nemanja Bjelica'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı

Giriş: 16.01.2023 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko'dan Bjelica açıklaması!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bir süredir kendisi için belirlenen bireysel idman ve tedavi programını takip eden ve bu süreç kapsamında bu hafta takım idmanlarına dahil olması planlanan Nemanja Bjelica, yaptığı bireysel antrenman esnasında daha önce sakatlık yaşadığı bacağında ağrı hissetmiş ve yapılan kontroller sonucunda baldır bölgesinde ödem tespit edilmiştir.

Sporcumuz, bu bölgedeki ödemin geçmesine yönelik tedavi ve bireysel idman programını takip etmektedir.

Durumu günlük olarak değerlendirilecek olan Nemanja Bjelica'nın önümüzdeki hafta içerisinde kademeli olarak takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır."

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