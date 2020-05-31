Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, basketbolda liglerin iptal edilmesinden sonra dağılma sürecine girdi. Koç Zeljko Obradovic'in durumu belirsizliğini koruyor... Öte yandan La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome'nin Milano ile görüştüğü belirtildi. Novasports internet sitesi de Yunan oyuncu Sloukas'a İspanyol devi Real Madrid'in yıllık 2 milyon euro'dan üç yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu.

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