Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko´nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Jehyve Floyd ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.

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