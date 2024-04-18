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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 87-66 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet: 87-66 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta erteleme maçında ezeli rakibi Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:36
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        F.Bahçe derbide Beşiktaş'a fark attı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 87-66 mağlup etti.

        Müsabakaya iki takım da temposuz başladı. Sarı-lacivertliler, dış atışlardan ve pota altından bulduğu basketlerle öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alandaki basketleriyle farkın açılmasına izin vermedi ve ilk periyot Fenerbahçe Beko'nun 25-21 üstünlüğüyle sona erdi.

        İkinci periyotta temposunu artıran sarı-lacivertliler, sert savunması ve Tarık Biberovic'in etkili performansıyla rakibine üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, son 10 saniyede Papagiannis'in smacıyla farkı 18'e çıkardı ve soyunma odasına 48-30 önde gitti.

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        Üçüncü periyotta farkı açmaya çalışan Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'nın 23. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla 6-0'lık seri yakaladı: 54-30. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan Beşiktaş Emlakjet ise dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azaltmaya çalıştı. Siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın 25. dakikada attığı üçlükle farkı 15 sayıya kadar düşürdü: 56-41. Bu sayıdan sonra Wilbekin ile hücumda daha etkili olmaya başlayan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 70-50 üstün gitti.

        Son periyot, siyah-beyazlı oyuncu Mathews'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla başladı. Bu sayıdan sonra 4. çeyrekte her iki takımda hücumda etkili olamazken top kayıpları yaşadı. Maçın son dakikalarında tempo iyice düştü ve Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 87-66 kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Erhan Gürsel

        Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 12, Hayes 2, Sertaç Şanlı 9, Şehmus Hazer 9, Wilbekin 18, Papagiannis 12, Biberovic 11, Guduric 6, Metecan Birsen, Ömer Ege Ziyaettin

        Beşiktaş Emlakjet: Mathews 17, Needham 8, Matt Mitchell 15, Simonovic 5, Samet Yiğitoğlu 3, Berk İbrahim Uğurlu 5, Yiğit Arslan 3, Kerem Konan 2, Delgado 8

        1. Periyot: 25-21

        Devre: 48-30

        3. Periyot: 70-50

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