Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 32. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe Beko - Baskonia müsabakasının tarihi ve maç saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
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Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı için nefesler tutuldu. Baskonia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 31 maçta 13 galibiyet alarak 14. sırada yer aldı. 31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise, ligde ikinci sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 88-76 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Baskonia maçının tarihi...
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FENERBAHÇE BEKO- BASKONİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı 28 Mart Cuma günü 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE BEKO- BASKONİA BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında 25 Mart Salı günü konuk ettiği Paris Basketball’u 101-100 ile geçti. Nigel Hayes-Davis’in son saniyedeki üçlüğüyle 31. maçında 21. galibiyetini elde eden takımımızda Marko Guduric 25, Nigel Hayes-Davis 19, Errick McCollum 18 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları olan Khem Birch ve Jilson Bango’nun yanı sıra hastalığı bulunan Devon Hall'un durumlarına ise maç gününde karar verilecek.
2024-25 sezonu ilk yarısında 3 Aralık 2024 tarihinde Vitoria-Gasteiz’de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 88-76 kazandı.
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FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF İÇİN MÜCADELE EDECEK
Fenerbahçe Beko, 28 Mart tarihinde oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.