Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius tarihe geçti!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti
- 1
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
- 2
Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, kazandığı bu şampiyonlukla EuroLeague tarihine geçti.
- 3
Jasikevicius, 25 yıllık modern lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu.
-
- 4
Oyunculuğunda Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez EuroLeague'i kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.
- 5
- 6
-
- 7