İKİ TAKIM 171. KEZ KARŞI KARŞIYA



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında bugüne kadar oynanan 170 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 103'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko gülen taraf oldu.