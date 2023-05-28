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Fenerbahçe Beko: 93 - TOFAŞ: 78 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 93-78 mağlup etti.

Giriş: 28.05.2023 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 93 - TOFAŞ: 78 MAÇ SONUCU
AA

Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ilk bölümünde Motley ile pota altından etkili oldu. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-7. Çabuk toparlanan TOFAŞ, 8. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 19-18. Kalan bölümde farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyunculardan skor katkısı alan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Manek ve Toure ikilisiyle skor üreten TOFAŞ'a boyalı alan ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle yanıt veren Fenerbahçe, son bölüme 67-55 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın play-off yarı finaline yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 31 Mayıs Çarşamba günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Berk Kurtulmuş

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 11, Pierre 2, Hayes-Davis 9, Motley 17, Şehmus Hazer 17, Samet Geyik 10, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 8, Guduric 3, İsmet Akpınar 3

TOFAŞ: Ennis 8, Doyle 6, Berke Büyüktuncel 6, Manek 13, Toure 23, Berk İbrahim Uğurlu 9, Ege Demir 2, Gray Jr. 11, Emre Tanışan

1. Periyot: 28-20

Devre: 47-35

3. Periyot: 67-55

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