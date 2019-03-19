Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 27'nci hafta maçında konuk ettiği Karadağ ekibi Buducnost Voli´yi 76-67 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanan karşılaşmaya Sarı-lacivertliler; Erick Green, Nicolo Melli, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu ve Nikola Kalinic beşiyle çıktı.



Hava atışıyla başlayan maçın ilk sayıları Buducnost´tan gelirken; Fenerbahçe Beko Sinan Güler ve Erick Green´in sayılarıyla 4-2 öne geçti. Sarı-lacivertliler, üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 9 sayıya kadar çıkarırdı ancak konuk ekip, Nemanja Gordic ve Earl Clark´ın sayılarıyla durumu 14-10´a getirdi. Kalinic ve Erick Green ile sayılar bulan Fenerbahçe Beko, çeyreği 19-16 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Kostas Sloukas ve Kalinic´in sayılarıyla başlayan Sarı-lacivertliler, Goga Bitadze´nin sayılarına engel olamadı(23-25). Sayılar üretmekte zorlanan temsilcimiz, televizyon molasına 25-30 geride giren taraf oldu. İlk yarının son bölümünde Ali Muhammed ve Jan Vesely ile sayılar bulsa da Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-39 geride giden taraf oldu.



Üçüncü çeyreğe Melli ve Vesely´nin sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, konuk ekip karşısında 40-39 öne geçti. Çeyreğin sonlarında Ekibimiz, Buducnost Voli´nin sayılarına engel olamadı ve çeyrek 58-58 eşitlikle tamamlandı.



Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyrek konuk ekibin sayılarıyla başlarken; Fenerbahçe Beko Guduric ve Sloukas´ın sayılarıyla skoru 64-64´te eşitledi. Taraftar desteğini de arkasına alarak etkili bir performans ortaya koyan Sarı-lacivertliler, Erick Green´in iki sayılık isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı(76-66). Fenerbahçe Beko, Buducnost Voli´yi 76-67 mağlup ederek, 27. maçında 23. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.



Sarı-lacivertliler, normal sezonun son çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 21 Mart Perşembe günü saat 20.00'de CSKA Moskova´ya konuk olacak.