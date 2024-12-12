Fenerbahçe Beko: 69 - Monaco: 99 | MAÇ SONUCU
THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynayan mücadeleden 99-69 mağlup ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa ekibi Monaco'ya 99-69 mağlup oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. yenilgisini yaşadı. Monaco ise 10. galibiyetini aldı.
Pota altını etkili kullanan Monaco karşısında Hayes-Davis ile 11 sayı bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko, Baldwin-Sertaç Şanlı ikilisinin kazandırdığı sayılarla etkili olmaya çalıştı. Hücumda sarı-lacivertlilere üstünlük kuran ve birçok oyuncusundan skor katkısı alan Monaco, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 38-48. Fenerbahçe Beko'nun farkı 6 sayıya (44-50) kadar indirmesinin ardından Monaco'da yıldız oyuncu Mike James sahneye çıktı. Fransa temsilcisi, dış atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında James'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve son çeyreğe 72-54 üstün girdi.
Son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bir ara farkı 32'ye kadar yükselten Monaco, karşılaşmadan 99-69 galip ayrıldı.
Fransa ekibinde milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Furkan, mücadeleyi saha kenarından takip etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Tarık Biberovic 7, Hayes-Davis 28, Colson 1, Sertaç Şanlı 10, Guduric 2, Melli 2, Mays 2, Birch 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu
Monaco: James 21, Loyd 12, Blossomgame 11, Tarpey 5, Motiejunas 9, Papagiannis 6, Okobo 19, Begarin, Brown 9, Strazel 5, Jaiteh 2
1. Periyot: 19-17
Devre: 38-43
3. Periyot: 54-72
Beş faulle çıkanlar: 31.26 Papagiannis (Monaco), 34.06 Guduric (Fenerbahçe Beko)