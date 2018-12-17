Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.

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Fenerbahçe maça baskılı başladı. 18. dakikada ilk gol Ayew'den geldi: Elif Elmas'ın müthiş pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına çok iyi sarkan Mauricio Isla, son çizgiden ortasını yaptı. Andre Ayew, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2. golü 27'de Skrtel ile buldu: Mathieu Valbuena'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Martin Skrtel, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu kaleci Ibrahim Sehic'in sağından kaleye yolladı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Konuk ekip 2. yarının başında Emrah Başsan'la farkı 1'e indirdi: Sol kanattan topla birlikte ceza alanı içine giren Gilles Sunu, yerden pasını Emrah Başsan'a çıkardı. Emrah Başsan, penaltı noktasının sağından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluşturdu.

90+2'de Lennart Thy, Fenerbahçe'yi yıkan golü attı: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla iki takım da puanını 15'e yükseltti. Erzurumspor 16, Fenerbahçe ise 17. sırada kaldı.

FENERBAHÇE: 2 - BB ERZURUMSPOR: 2

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 68 Benzia), Ayew (Dk. 88 Reyes), Valbuena (Dk. 72 Barış Alıcı), Slimani

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga Ünlü, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Schwechlen, Kone (Dk. 46 Emrah Başsan), Scuk, Erhan Çelenk (Dk. 82 Thy), Özer Hurmacı (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Taylan Antalyalı, Sunu

GOLLER: Dk. 18 Ayew, Dk. 27 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 48 Emrah Başsan, 90+2 Thy (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 14 Lokman Gör, Dk. 81 Egemen Korkmaz, Dk. 90+3 Hakan Arslan (Yedek kulübesinde) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında kaleye giden topu kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

7. dakikada Ayew'in savunma arkasına kaçan Eljif Elmas'a attığı pasta oluşan karambolde, altıpasın sağında topu önünde bulan Slimani'nin sol ayak içiyle plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Fenerbahçe bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağdan Isla'nın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Valbuena, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Slimani'ye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Eljif Elmas'ın ara pasıyla topla buluşan Isla, sağdan sıfırdan arka direğe ortaladı. Altıpasın içinde topa iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valbuena'nın, hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Eljif Elmas'ın pasında, ceza sahası içinde Valbuena'nın yaptığı yarım vole vuruşunda top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

46. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasının gönderdiği uzun topta Neustaedter'den seken top, Sunu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin üzerinden gelişine vuruşunda topu kaleci Harun kontrol etti.

48. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen Sunu'nun yerden ortasında, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Emrah Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

53. dakikada soldan Slimani ile yaptığı verkaçla sıfıra inen Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Benzia'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.

83. dakikada Benzia ile ceza yayı önünde verkaç yapan Slimani, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazda müsait durumda bulunan Eljif Elmas'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Lokman'dan sekti. İkinci denemesini röveşata ile yapan Makedon oyuncu topu auta gönderdi.

90+2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberlik golünü buldu. Soldan Sunu'nun yerden ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Thy'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Neustaedter'in de ayağına çarparak kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşmada iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında bin 676 gün sonra resmi maça çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ilk sınavında sahada yer aldı. Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerle son maçına 16 Mayıs 2014'te Kayserispor karşısında çıkmıştı. Yanal, bin 676 gün sonra sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak yedek kulübesinde yer aldı. Ersun Yanal ayrıca, bin 683 gün sonra resmi bir maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Kadıköy'de sahaya çıktı. Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımın başında yer almıştı.

ERSUN YANAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal, ilk maçında, geçen hafta Akhisarspor'a 3-0 kaybeden takımın ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Yanal, Manisa'da ilk 11'de oynayan Barış Alıcı ve Şener Özbayraklı'nın yerine sakatlıkları geçen Andre Ayew ile Mathieu Valbuena'yı oynattı. Öte yandan, sakatlıkları geçen futbolculardan Ayew 21, Valbuena ise 13 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

İLK SINAVI DOĞUM GÜNÜNDE

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verdi. Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, kendisi için iki özel olayı aynı gün yaşadı.

TARAFTARDAN SEVGİ GÖSTERİLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Ersun Yanal'ın sahaya çıkmasıyla tribünler, tecrübeli teknik adama büyük ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, "Yuvana hoş geldin Ersun Yanal" diye bağırdı. Taraftarın sevgisini karşılıksız bırakmayan Ersun Yanal, tribünleri, saha kenarına gelerek alkışladı.

2'Sİ KALECİ 7 YEDEK

Fenerbahçe, 2'si kaleci olmak üzere 7 yedek oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması yedek kulübesini zayıflattı. Fenerbahçe'de cezalı oyuncular Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlığı bulunan futbolcular Tolga Ciğerci, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, Alper Potuk ve Michael Frey maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde kaleciler Berke Özer ve Erten Ersu ile İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Diego Reyes, Barış Alıcı ve Yassine Benzia oturdu.

ERZURUM TARAFTARLARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, deplasman tribününün tamamını doldurdu. Maç öncesi takımlarını büyük bir coşkuyla destekleyen Erzurumlu futbolseverler, renkli görüntüler oluşturdu.

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