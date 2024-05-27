Fenerbahçe Kulübü'nde yeni başkan belli oluyor. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi belli olurken, başkanlık yarışısında adaylar netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi mevcut başkan Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe Kulubü'nde başkanlık görevini yürütmekteydi. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta 2024? Başkan adayları kimler?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve saati...