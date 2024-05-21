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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kavga değil, barış yapmalıyız - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Kavga değil, barış yapmalıyız

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kalamış'ta kongre üyeleriyle buluştu. "Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz" diyen Yıldırım, "Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:28 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:28
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        "Kavga değil, barış yapmalıyız"
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        Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu.

        Kalamış'ta bulunan bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde mekana giriş yaptı.

        Kongre üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte Yıldırım, yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti.

        "G.SARAY'I YENECEĞİZ DEDİM"

        "Hepimiz Fenerbahçeliyiz" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin galip gelmesi, şampiyon olması hepimizi mutlu eder. Galatasaray maçı için 'Biz Galatasaray'ı yeneceğiz.' dedim. Öyle bir noktaya geldik ki, şampiyon olursak başkanlık ve yönetim kurulunu kazanma şansımızı kaybederiz. Ama yine de Fenerbahçe şampiyon olsun. Çocuklar 10 yıldır mutlu olmuyordu. Şampiyon olursak Fenerbahçeli çocuklar üzülmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        "F.BAHÇE'YE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

        Fenerbahçe'de amatör branşların başarılı şekilde devam ettiğini de vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

        "Biz spor kulübüyüz. Amatör branşlar bizim bıraktığımız şekilde devam ediyor. Dörtlü Final'e çıkan takımımız inşallah şampiyon olup ikinci kez bu kupayı getirir. Seçimde kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da olduğu gibi birlik, beraberlik içinde devam etmelidir. Kim seçilirse seçilsin, hiç önemli değil. Biz Fenerbahçe'yiz, en büyüğüyüz, en büyük olmaya da mecburuz. Kuva-yi Milliye'yi canlandıran kulüptür burası. 3 Temmuz'da bunu gördük. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne sarılalım ve bu ülkenin ileriye gitmesi için çalışalım. Hepinizi çok seviyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. 1919'dan bu yana bu cumhuriyetin kuruluşu için her şeyi yaptık. Onun için Fenerbahçe'ye sahip çıkmalıyız, kavga değil barış yapmalıyız."

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