Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine devam edeceğini belirten Koç, yabancı kuralı hakkındaki iddialara son noktayı koydu.
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Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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"1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"
Sözlerine Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine devam edeceğini belirterek başlayan Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim. Yönetim kurulumuzu, görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağım" dedi.
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"8+3 DEVAM EDİYOR"
Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Ali Koç: "Bu 9+2 nasıl gündemde geldi biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene başaramadığımız konulardan bir tanesi hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun kuralı yok." ifadelerini kullandı.
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"HER İSTEDİĞİMİZ OLUYOR MU, HAYIR!"
Ali Koç ayrıca, "Türki Cumhuriyet'teki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik, yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu, hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.
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"AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEYEN İSİMLER..."
Son olarak transferle ilgili konuşan Ali Koç, "Aklımın ucundan geçmeyen o kadar çok oyuncuyla ilgili haberler yapılıyor ki... Ben de şüpheleniyorum acaba biriyle görüşüyor muyuz diye" ifadesini kullandı.