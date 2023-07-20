Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması

        Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine devam edeceğini belirten Koç, yabancı kuralı hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"

          Sözlerine Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevine devam edeceğini belirterek başlayan Koç, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim. Yönetim kurulumuzu, görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağım" dedi.

        • 3

          "8+3 DEVAM EDİYOR"

          Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Ali Koç: "Bu 9+2 nasıl gündemde geldi biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene başaramadığımız konulardan bir tanesi hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun kuralı yok." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "HER İSTEDİĞİMİZ OLUYOR MU, HAYIR!"

          Ali Koç ayrıca, "Türki Cumhuriyet'teki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik, yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu, hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

        • 5

          "AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEYEN İSİMLER..."

          Son olarak transferle ilgili konuşan Ali Koç, "Aklımın ucundan geçmeyen o kadar çok oyuncuyla ilgili haberler yapılıyor ki... Ben de şüpheleniyorum acaba biriyle görüşüyor muyuz diye" ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        İşte transferde son gelişmeler!
        İşte transferde son gelişmeler!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme