"8+3 DEVAM EDİYOR"

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Ali Koç: "Bu 9+2 nasıl gündemde geldi biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene başaramadığımız konulardan bir tanesi hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imza atıp ondan sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız bu Aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum bir ortamda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun kuralı yok." ifadelerini kullandı.