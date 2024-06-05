Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer müjdesi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kongre üyelerine seslendi. Cumartesi günü herkesi erkenden stadyuma davet eden Ali Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de sarı-lacivertli camiaya müjde verdi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi.
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Transfer çalışmaları hakkında önemli mesajlar veren Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
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"CUMARTESİ SABAH ERKENDEN GELİN"
"Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Liderimiz kim olursa olsun onun etrafında 3 sene için birleşmemiz lazım. Sizden rica ediyorum kime oy verecekseniz verin Cumartesi sabah erkenden gelin."
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"3-4 ÖNEMLİ TRANSFER YAPACAĞIZ"
"Bütün kaynaklarımızı teknik direktör için harcamadık. İyi bir cephanemiz olduğunu düşünüyorum. Bu sene hedefimiz cam tavanı kırıp şampiyon olmak. 3-4 tane nokta atışı önemli transferler yapacağız."
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"BELİRLİ NOKTAYA GELDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"
"Konuştuğumuz, belirli bir noktaya geldiğimiz oyuncular var. İmzalamadan açıklamayacağız. Şunu bilin; doğru yoldayız, doğru kadro mühendisliği yapıyoruz."
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