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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunacak

        Türk futbol kamuoyu ve Fenerbahçe camiası, Ali Koç'un bugün yapacağı basın toplantısına kilitlendi... Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'de basın mensuplarının karşısına çıkacak olan Koç, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası kararını açıklayacak. Koç'un ayrıca, hakem kararları, TFF ile ilişkiler, transfer çalışmaları ve Hatayspor maçında tribündeki protestolar hakkında da önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:14
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        Gözler Ali Koç'un basın toplantısında!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 17.00'de basının karşısına çıkacak. Koç'un, Ülker Stadyumu'nda düzenleyeceği basın toplantısında, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı başta olmak üzere gündemdeki birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

        GÖZLER TÜRKİYE KUPASI KARARINDA

        Başkan Ali Koç'un düzenleyeceği basın toplantısında en merak edilen konu sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası'na katılıp katılmaması olacak... Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantı sonrası Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Kupası'yla ilgili aldığı kararı resmen açıklayacak.

        HAKEM KARARLARI

        Ali Koç'un toplantıda değineceği diğer konu başlığı ise hakem hataları olacak... Sarı-lacivertli kulüp, sezon başından bu yana hakemlerden şikayetçi olurken, son oynanan Galatasaray-Göztepe mücadelesi sonrası ise Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho, hakemlerin Galatasaray'ı kolladığını öne süren açıklamalar yapmıştı.

        TRİBÜNDEKİ PROTESTOLAR...

        Ali Koç, son haftalarda Ülker Stadı'nda yaşanan taraftar protestolarına da değinecek. Başkan Koç'un, özellikle son oynanan Hatayspor mücadelesinde tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına ve kendisi hakkında çıkan iddialara basın toplantısında cevap vermesi bekleniyor.

        Ali Koç'un ayrıca, Taslica ve gündemdeki diğer transfer haberleriyle ilgili merak edilen soruları da yanıtlaması bekleniyor.

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