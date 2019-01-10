Fenerbahçe basına kapalı çalıştı

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah kamp yapılan otelin antrenman sahasında Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalışan sarı-lacivertliler, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları yaparak antrenmanı tamamladı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.



Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.