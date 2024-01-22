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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:19
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Fenerbahçe, 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

        Yılport Samsunspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

        Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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