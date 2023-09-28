Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        16
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0 (MAÇ SONUCU) - Medipol Başakşehir Haberleri

        Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında ağırladığı Başakşehir'i de farklı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Djiku, Leo Duarte (k.k.) ve Szymanski'nin (2) golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde 6'da 6, resmi maçlarda ise 13'te 13 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta RAMS Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, fırtına gibi başladığı maçtan 4-0 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 5'te Djiku, 10'da Leo Duarte (k.k.) ve 20 ile 80'de Szymanski kaydetti.

        LİGDE 6'DA 6 YAPTI

        Ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkaran İsmail Kartal'ın öğrencileri, en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı 13. resmi maçtan da galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

        Kötü gidişatı durduramayan Başakşehir ise 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Piatek'in uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sağ ayağıyla vole vuruşunda Karzev'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

        10. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında Tadic, topun gelişine altı pas içinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun müdahalesi öncesinde topa ayak sokan Duarte, topu kendi kalesine gönderdi: 2-0.

        20. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Cemali Sertel'in hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin köşeye sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

        32. dakikada Fenerbahçe'nin organize atağında Szymanski, ceza sahası içi sol çaprazda Fred'i gördü. Fred'in penaltı noktası civarına çıkardığı topun gelişine uygun durumda Tadic'in vuruşunu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

        51. dakikada kaleci Livakovic'in uzun vuruşunda Tadic'in kafa ile indirdiği topu, Dzeko ceza sahasında kontrol etti. Golcü oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        80. dakikada Fenerbahçe 4. golünü buldu. Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Batshuayi kafa ile topu indirdi. Szymanski yakın mesafeden meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-0.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Furkan Ürün

        Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku (Dk. 73 Serdar Aziz), Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 84 Bartuğ Elmaz), Fred (Dk. 63 Mert Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 73 King), Syzmanski, Tadic, Dzeko (Dk. 63 Batshuayi)

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Karzev, Cemali Sertel, Duarte, Lima, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 81 Mahmut Tekdemir), Aleksic (Dk. 69 Mehdi), Serdar Gürler, Pelkas (Dk. 31 Figueiredo), Piatek (Dk. 31 Keny)

        Goller: Dk. 5 Djiku, Dk. 10 Duarte (Kendi kalesine), Dk. 20 ve 80 Szymanski (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 39 İrfan Can Kahveci, Dk. 66 Djiku, Dk. 71 Szymanski, Dk. 75 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 53 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Habertürk Anasayfa